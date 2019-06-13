|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 22:44:31
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1310.95 CHF 4.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen nach dem jüngsten Kursrutsch von 2039 auf 1835 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hannes Leitner senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen des Zahlungsdienstleisters. Die Telefonkonferenz habe aber seine konstruktive Haltung mit Blick auf die nächsten 18 Monate gestützt./ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
1’835.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
1’383.00 €
Abst. Kursziel*:
32.68%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
1’364.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
34.47%
Analyst Name::
Hannes Leitner
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
14.08.25
|Adyen wird vorsichtiger - Aktie bricht ein (Dow Jones)
08.08.25
|EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
01.08.25
|EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
31.07.25
|Die Expertenmeinungen zur Adyen BV Parts Sociales-Aktie im Juli 2025 (finanzen.net)
25.07.25