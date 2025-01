NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 212 auf 300 Euro angehoben. Nach fünf Jahren mit verheerenden Marktanteilsverlusten dürfte Adidas im vergangenen Jahr wieder gewachsen sein, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie habe sich dennoch seit acht Monaten nicht sonderlich bewegt, da sich die Anleger wohl fragten, ob das Management die neue Dynamik aufrechterhalten könne. Sie glaubt ja. Die Franchise-Analyse von Bernstein, Prüfungen der Vertriebskanäle und das Feedback von Kunden deuteten darauf hin, dass der Sportartikelhersteller seinen Wachstumskurs in den nächsten zwei Jahren spürbar werde fortsetzen können, schrieb Sherman./ck/tih;