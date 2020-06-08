adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
280.30CHF
94.60CHF
50.94 %
08.06.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.09.2025 10:55:39
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Sportartikelbranche sei aufgrund des Aufkommens und Wachstums von Herausforderer-Marken nun stärker fragmentiert, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er glaube aber, dass die Wachstumsaussichten für die gesamte Branche weiterhin attraktiv seien./edh/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
181.00 €
|
Abst. Kursziel*:
43.65%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
180.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.20%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu adidas
|
17.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
17.09.25
|adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|10:55
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|04.09.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|04.09.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|04.09.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|280.30
|50.94%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:43
|
Deutsche Bank AG
PUMA Hold
|11:16
|
Barclays Capital
ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|11:13
|
Baader Bank
KRONES Buy
|10:56
|
RBC Capital Markets
PUMA Sector Perform
|10:55
|
RBC Capital Markets
adidas Outperform
|10:47
|
Warburg Research
Fielmann Hold
|10:40
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Siemens Healthineers Buy