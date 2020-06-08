Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

280.30
CHF
94.60
CHF
50.94 %
08.06.2020
SWX
18.09.2025 10:55:39

adidas Outperform

adidas
167.29 CHF 2.00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Sportartikelbranche sei aufgrund des Aufkommens und Wachstums von Herausforderer-Marken nun stärker fragmentiert, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er glaube aber, dass die Wachstumsaussichten für die gesamte Branche weiterhin attraktiv seien./edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:11 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
181.00 € 		Abst. Kursziel*:
43.65%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
180.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.20%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:55 adidas Outperform RBC Capital Markets
16.09.25 adidas Kaufen DZ BANK
04.09.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
03.09.25 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.25 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
