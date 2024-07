NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen und einer erneuten Prognoseanhebung auf "Hold" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die beschleunigte Umsatzdynamik des Sportwarnherstellers dürfte die Aktionäre am meisten erfreuen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu komme die Erhöhung des übervorsichtigen Ausblicks./gl/he;