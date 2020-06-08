Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’572 -0.4%  SPI 17’297 -0.4%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’272 -0.2%  Euro 0.9236 0.0%  EStoxx50 5’655 -0.6%  Gold 4’141 0.4%  Bitcoin 85’776 -0.9%  Dollar 0.7958 0.0%  Öl 62.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
TeamViewer-Aktie im Sinkflug: Skeptischer bei Umsatz 2025 und 2026
L'Oréal-Aktie knickt dennoch ein: Schnelleres Wachstum im dritten Quartal
Alector-Aktie mit Kurssturz: GSK und Alector stellen Tests an Demenzmittel ein
Ausblick: Ford Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Plus500 Depot

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

280.30
CHF
94.60
CHF
50.94 %
08.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 07:28:01

adidas Buy

adidas
179.13 CHF 2.28%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas nach Zahlen und einer Prognoseanhebung mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das dritte Quartal lägen umsatzseitig etwas unter den Erwartungen, wogegen das operative Ergebnis (Ebit) besser ausfalle, schrieb Robert Krankowski am Dienstagabend. Dazu kämen die nun höheren Jahresziele für das währungsbereinigte Umsatzwachstum und das Ebit. Die starke Kursentwicklung seit Anfang September deute indes darauf hin, dass die Anleger bereits einen starken Zwischenbericht vorweggenommen hätten. Die im Vergleich zu den Konsensschätzungen ein wenig enttäuschenden Umsatzaussagen könnten die Aktie belasten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
274.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
195.20 € 		Abst. Kursziel*:
40.37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
191.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.31%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse