ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas nach Zahlen und einer Prognoseanhebung mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das dritte Quartal lägen umsatzseitig etwas unter den Erwartungen, wogegen das operative Ergebnis (Ebit) besser ausfalle, schrieb Robert Krankowski am Dienstagabend. Dazu kämen die nun höheren Jahresziele für das währungsbereinigte Umsatzwachstum und das Ebit. Die starke Kursentwicklung seit Anfang September deute indes darauf hin, dass die Anleger bereits einen starken Zwischenbericht vorweggenommen hätten. Die im Vergleich zu den Konsensschätzungen ein wenig enttäuschenden Umsatzaussagen könnten die Aktie belasten./rob/gl/ag;