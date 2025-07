adidas 184.20 CHF -2.35% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei es ein erneut starkes Quartal gewesen, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er kündigte daraufhin an, seine Schätzungen etwas zu verfeinern. Seine Kaufempfehlung aufgrund der starken Markendynamik und erheblicher Margenverbesserungen bestätige sich./rob/tih/nas;

