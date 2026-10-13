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13.10.2026 13:16:05

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

ABB
80.74 CHF 0.87%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. Andre Kukhnin rechnet laut einer Einschätzung vom Montagabend mit einem erneut sehr starken dritten Quartal mit Blick auf die Aufträge im Bereich Elektrifizierung. Auch in anderen Bereichen dürften die Schweizer solide abgeschnitten haben, schrieb er./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
88.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
80.16 CHF 		Abst. Kursziel*:
9.78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
80.74 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
8.99%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
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13:16 ABB Neutral UBS AG
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25.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
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25.09.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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