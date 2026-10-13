ABB 80.74 CHF 0.87% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. Andre Kukhnin rechnet laut einer Einschätzung vom Montagabend mit einem erneut sehr starken dritten Quartal mit Blick auf die Aufträge im Bereich Elektrifizierung. Auch in anderen Bereichen dürften die Schweizer solide abgeschnitten haben, schrieb er./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.