ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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13.10.2026 13:16:05
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. Andre Kukhnin rechnet laut einer Einschätzung vom Montagabend mit einem erneut sehr starken dritten Quartal mit Blick auf die Aufträge im Bereich Elektrifizierung. Auch in anderen Bereichen dürften die Schweizer solide abgeschnitten haben, schrieb er./rob/ajx/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80.16 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9.78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
80.74 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.99%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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