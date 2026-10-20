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20.10.2026 10:19:05

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

ABB
70.86 CHF -5.00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Das Auftragswachstum habe sich im Vergleich zum Vorquartal bei EL beschleunigt, was die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung im Jahr 2027 weiter verbessere, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) sowie die aktualisierten Jahresziele hätten weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
80.00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
70.68 CHF 		Abst. Kursziel*:
13.19%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
70.86 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12.90%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
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