ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Das Auftragswachstum habe sich im Vergleich zum Vorquartal bei EL beschleunigt, was die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung im Jahr 2027 weiter verbessere, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) sowie die aktualisierten Jahresziele hätten weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
80.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
70.68 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13.19%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
70.86 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.90%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
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