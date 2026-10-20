NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Das Auftragswachstum habe sich im Vergleich zum Vorquartal bei EL beschleunigt, was die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung im Jahr 2027 weiter verbessere, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) sowie die aktualisierten Jahresziele hätten weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen./rob/edh/mis;