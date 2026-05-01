ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef Morten Wierod auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Die Dynamik im Geschäft mit Datenzentren bleibe hoch, schrieb Rizk Maidi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So setzten sich bei der Ausrüstung der Datenzentren die Mittelspannungs-Frequenzumrichter des Elektronikkonzerns immer mehr gegen Niederspannungs-Frequenzumrichter durch./rob/bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
57.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
82.16 CHF
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Abst. Kursziel*:
-30.62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
81.69 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-30.22%
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Analyst Name::
Rizk Maidi
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KGV*:
-
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