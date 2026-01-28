ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
67.16CHF
5.96CHF
9.74 %
10:39:29
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.01.2026 09:49:59
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Die Auftragsentwicklung des Technologieunternehmens sei besser als erwartet, lobte Rizk Maidi am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Auch das bereinigte Ergebnis (Ebita) überrasche positiv, und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm falle umfangreicher als das im vergangenen Jahr./rob/gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
57.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
66.76 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-14.62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
67.10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.05%
|
Analyst Name::
Rizk Maidi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Bullen treiben ABB (Asea Brown Boveri) am Donnerstagvormittag an (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07:00
|ABB completes 2025 share buyback program (EQS Group)
|
07:00
|ABB schliesst Aktienrückkaufprogramm 2025 ab (EQS Group)
|
06:45
|Q4 2025 results (EQS Group)
|
06:45
|Ergebnis des 4. Quartals 2025 (EQS Group)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|66.32
|8.37%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:58
|
Jefferies & Company Inc.
Givaudan Buy
|09:56
|
Jefferies & Company Inc.
Roche Underperform
|09:54
|
Jefferies & Company Inc.
Sanofi Buy
|09:53
|
Jefferies & Company Inc.
ING Group Hold
|09:51
|
Jefferies & Company Inc.
Hennes & Mauritz AB Hold
|09:49
|
Jefferies & Company Inc.
ABB Hold
|09:49
|
Jefferies & Company Inc.
Nokia Buy