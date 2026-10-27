AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev nach Quartalszahlen des Brauereikonzerns mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Das organische Umsatzwachstum und das Ergebnis je Aktie lägen über den Konsensprognosen, während das operative Ergebnis (reported Ebitda) diese verfehlt habe, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Letzteres könnte den Aktienkurs unter Druck setzen/rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
79.88 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
72.24 €
|
Abst. Kursziel*:
10.58%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
71.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.28%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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