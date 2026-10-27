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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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29.10.2026 09:00:37

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

AB InBev
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev nach Quartalszahlen des Brauereikonzerns mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Das organische Umsatzwachstum und das Ergebnis je Aktie lägen über den Konsensprognosen, während das operative Ergebnis (reported Ebitda) diese verfehlt habe, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Letzteres könnte den Aktienkurs unter Druck setzen/rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
79.88 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
72.24 € 		Abst. Kursziel*:
10.58%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
71.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.28%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
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Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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27.10.26 finanzen.ch Lukratives AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment? EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
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AB InBev and Carlsberg boosted by zero-alcohol beers and soft drinks (Financial Times)
20.10.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
13.10.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
06.10.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
30.09.26
 So schätzen Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein (finanzen.net)
29.09.26
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09:00 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 AB InBev Buy UBS AG
08.10.26 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
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