AB InBev 66.13 CHF -1.64% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev nach Quartalszahlen des Brauereikonzerns mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Das organische Umsatzwachstum und das Ergebnis je Aktie lägen über den Konsensprognosen, während das operative Ergebnis (reported Ebitda) diese verfehlt habe, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Letzteres könnte den Aktienkurs unter Druck setzen/rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.