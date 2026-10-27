NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AB Inbev nach Zahlen mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe ein weitgehend erwartungsgemäßes, solides Quartal hinter sich, schrieb Trevor Stirling am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. In den USA hätten sich die Geschäfte wie erwartet schwacher entwickelt, wobei China die größte Belastung sei. Sehr gut sei es indes in Mexiko und Kolumbien gelaufen./rob/gl/ag;