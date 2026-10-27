AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AB Inbev nach Zahlen mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe ein weitgehend erwartungsgemäßes, solides Quartal hinter sich, schrieb Trevor Stirling am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. In den USA hätten sich die Geschäfte wie erwartet schwacher entwickelt, wobei China die größte Belastung sei. Sehr gut sei es indes in Mexiko und Kolumbien gelaufen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
96.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
71.20 €
|
Abst. Kursziel*:
34.83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
70.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.03%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
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