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29.10.2026 12:49:08
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe insgesamt erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. In Lateinamerika sei es gut, in China hingegen schlecht gelaufen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
71.20 €
|
Abst. Kursziel*:
33.43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
70.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.60%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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