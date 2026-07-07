NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 88 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem volatilen ersten Quartal hätten sich die Aktien des europäischen Bier- und Spirituosensektors im zweiten Jahresviertel gut erholt und besser abgeschnitten als der Bereich Basiskonsumgüter, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das neue Kursziel für die Papiere des Brauereikonzerns reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts in die Zukunft./edh/gl;