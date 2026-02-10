Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’575 0.2%  SPI 18’736 0.3%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’089 0.9%  Euro 0.9150 -0.1%  EStoxx50 6’095 1.0%  Gold 5’060 -0.5%  Bitcoin 51’635 0.0%  Dollar 0.7703 -0.1%  Öl 69.6 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BAT-Aktie schwächer: Geringeres Wachstum für 2026 erwartet
Goldman Sachs Group Inc. gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Buy
DSM-Firmenich-Aktie sackt ab: 2025 Verlust geschrieben - Kerngeschäft in Gewinnzone
Webinar: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
DroneShield-CEO über Drohnenabwehr: "Soft Kill" statt Schusswaffen - Aktie bleibt volatil
Suche...
Plus500 Depot

AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

60.16
CHF
0.77
CHF
1.29 %
09:43:31
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.02.2026 07:46:45

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

AB InBev
60.16 CHF 1.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe für 2025 weniger schlechte Zahlen vorgelegt als befürchtet, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:34 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:34 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf AB InBev

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender AB InBev-Kurs >5
Fallender AB InBev-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
64.52 € 		Abst. Kursziel*:
11.59%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
65.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.22%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?