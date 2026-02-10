AB InBev 60.16 CHF 1.29% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe für 2025 weniger schlechte Zahlen vorgelegt als befürchtet, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:34 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:34 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.