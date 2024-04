FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Brauereikonzern dürften in einigen Märkten von den frühen Osterfeiertagen profitiert haben, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2026 und berücksichtigte dabei auch Währungseffekte./la/mis;