AB InBev 67.80 CHF 2.15% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Die Marktplattform des Bierbrauers namens Bees für den Handel zwischen Geschäftskunden könne sich in den kommenden Jahren zu einem deutlichen Wachstumstreiber entwickeln, schrieb Sanjeet Aujla in einer Studie am Mittwoch. Bis 2030 könne Bees ein bis zwei Milliarden US-Dollar zum operativen Ergebnis (Ebitda) beitragen. Derzeit seien es geschätzte 160 Millionen Dollar, ein Prozent des Konzerngewinns./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.