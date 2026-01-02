AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
49.80CHF
-0.75CHF
-1.49 %
13:30:20
BRXC
06.01.2026 11:26:17
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Rückkauf der Minderheitsbeteiligung von knapp 50 Prozent an den US-Metallbehälterwerken von institutionellen Investoren für rund 3 Milliarden US-Dollar sei eine risikoarme, ertragssteigernde Transaktion für den Brauereikonzern, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
64.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53.62 €
|
Abst. Kursziel*:
19.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.31%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
02.01.26
|Edeka und AB InBev legen Preisstreit bei - Aktie zieht an (AWP)
|
31.12.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Experten empfehlen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) im Dezember mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
31.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt ab (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
24.12.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|11:26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|49.77
|-1.56%
