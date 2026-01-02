Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

49.80
CHF
-0.75
CHF
-1.49 %
13:30:20
BRXC
06.01.2026 11:26:17

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
49.80 CHF -1.49%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Rückkauf der Minderheitsbeteiligung von knapp 50 Prozent an den US-Metallbehälterwerken von institutionellen Investoren für rund 3 Milliarden US-Dollar sei eine risikoarme, ertragssteigernde Transaktion für den Brauereikonzern, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53.62 € 		Abst. Kursziel*:
19.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.31%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 AB InBev Overweight Barclays Capital
09.12.25 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
28.11.25 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
