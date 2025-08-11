So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 3.356,22 US-Dollar und damit -1,25 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 3.398,78 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:39 Uhr ab. Es geht -1,59 Prozent auf 37,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 38,35 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,45 Prozent auf 1.338,50 US-Dollar, nach 1.332,50 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.153,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.127,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,31 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,56 Prozent auf 66,69 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 66,59 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 1,26 Prozent stärker bei 64,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 63,88 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,21 Prozent auf 0,65 US-Dollar, nach 0,65 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -0,60 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 20:20 Uhr auf 3,32 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,33 US-Dollar lag.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 3,59 Prozent auf 3,20 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,09 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 2,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,33 US-Dollar.

Währenddessen wird der Maispreis bei 3,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,83 US-Dollar).

Währenddessen legt der Mastrindpreis um 0,22 Prozent auf 3,40 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,39 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Orangensaftpreis im Aufwind. Um 20:00 Uhr zieht der Orangensaftpreis um 6,21 Prozent auf 2,51 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,36 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 2,43 Prozent auf 9,91 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 9,67 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:19 Uhr steht ein Plus von 0,66 Prozent auf 0,53 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,53 US-Dollar.

Zudem steigt der Zuckerpreis. Um 1,66 Prozent verstärkt sich der Zuckerpreis um 19:00 Uhr auf 0,17 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,16 US-Dollar lag.

Nach 2,99 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagabend um -1,27 Prozent auf 2,96 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,09 US-Dollar) geht es um 0,87 Prozent auf 1,10 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Milchpreis Zugewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 17,39 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 17,37 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 0,44 Prozent auf 60,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 60,23 US-Dollar.

Indes gewinnt der Reispreis hinzu. Für den Reispreis geht es nach 12,72 US-Dollar am Vortag auf 13,06 US-Dollar nach oben (+2,47Prozent).

Inzwischen fällt der Holzpreis um -2,68 Prozent auf 635,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Holzpreis bei 652,50 US-Dollar.

