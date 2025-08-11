So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Marktüberblick Rohstoffe 11.08.2025 20:43:14

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 3.356,22 US-Dollar und damit -1,25 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 3.398,78 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:39 Uhr ab. Es geht -1,59 Prozent auf 37,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 38,35 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,45 Prozent auf 1.338,50 US-Dollar, nach 1.332,50 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.153,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.127,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,31 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,56 Prozent auf 66,69 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 66,59 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 1,26 Prozent stärker bei 64,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 63,88 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,21 Prozent auf 0,65 US-Dollar, nach 0,65 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -0,60 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 20:20 Uhr auf 3,32 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,33 US-Dollar lag.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 3,59 Prozent auf 3,20 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,09 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 2,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,33 US-Dollar.

Währenddessen wird der Maispreis bei 3,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,83 US-Dollar).

Währenddessen legt der Mastrindpreis um 0,22 Prozent auf 3,40 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,39 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Orangensaftpreis im Aufwind. Um 20:00 Uhr zieht der Orangensaftpreis um 6,21 Prozent auf 2,51 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,36 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 2,43 Prozent auf 9,91 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 9,67 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:19 Uhr steht ein Plus von 0,66 Prozent auf 0,53 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,53 US-Dollar.

Zudem steigt der Zuckerpreis. Um 1,66 Prozent verstärkt sich der Zuckerpreis um 19:00 Uhr auf 0,17 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,16 US-Dollar lag.

Nach 2,99 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagabend um -1,27 Prozent auf 2,96 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,09 US-Dollar) geht es um 0,87 Prozent auf 1,10 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Milchpreis Zugewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 17,39 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 17,37 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 0,44 Prozent auf 60,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 60,23 US-Dollar.

Indes gewinnt der Reispreis hinzu. Für den Reispreis geht es nach 12,72 US-Dollar am Vortag auf 13,06 US-Dollar nach oben (+2,47Prozent).

Inzwischen fällt der Holzpreis um -2,68 Prozent auf 635,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Holzpreis bei 652,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com
