|"Kangaroo Bond"
|
28.08.2025 20:50:40
Vonovia-Aktie: Vonovia erweitert Finanzierung - erste Anleihe in Australien emittiert
Deutschlands grösster Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat erstmals eine Anleihe in australischen Dollar begeben.
"Mit unserer Debütemission in Australien gelingt uns der nächste wichtige Schritt nach Übersee", sagte Vonovia-Finanzvorstand Philip Grosse laut Mitteilung. "Gleichzeitig ist es das Tor zur Asien-Pazifik-Region, die für uns hochattraktiv ist."
DOW JONES
