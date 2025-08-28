Vonovia-Aktie: Vonovia erweitert Finanzierung - erste Anleihe in Australien emittiert

Der unbesicherte "Kangaroo Bond" in Höhe von 850 Millionen Australischen Dollar (ca. 475 Millionen Euro) wurde in zwei Serien mit sieben und zehn Jahren Laufzeit und einer gewichteten Rendite von 3,87 Prozent nach Währungsabsicherung begeben, wie der Konzern mitteilte.

"Mit unserer Debütemission in Australien gelingt uns der nächste wichtige Schritt nach Übersee", sagte Vonovia-Finanzvorstand Philip Grosse laut Mitteilung. "Gleichzeitig ist es das Tor zur Asien-Pazifik-Region, die für uns hochattraktiv ist."

DOW JONES