Top News
Euro, Franken, US-Dollar: Darum herrscht am Devisenmarkt wenig Bewegung
BitMine-Aktie im Fokus: Tom Lee setzt Milliarden-Wette auf Ethereum statt Bitcoin
Tesla gegen die Konkurrenz: Wer in den nächsten Jahren mehr wert sein könnte
Snowflake-Aktie zieht zweistellig an: Snowflake vermeldet in Q2 Gewinn - Umsatz gestiegen
CrowdStrike-Aktie steigt: CrowdStrike steigert Umsatz und Gewinn
"Kangaroo Bond" 28.08.2025 20:50:40

Vonovia-Aktie: Vonovia erweitert Finanzierung - erste Anleihe in Australien emittiert

Vonovia-Aktie: Vonovia erweitert Finanzierung - erste Anleihe in Australien emittiert

Deutschlands grösster Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat erstmals eine Anleihe in australischen Dollar begeben.

Vonovia
26.79 CHF 2.19%
Der unbesicherte "Kangaroo Bond" in Höhe von 850 Millionen Australischen Dollar (ca. 475 Millionen Euro) wurde in zwei Serien mit sieben und zehn Jahren Laufzeit und einer gewichteten Rendite von 3,87 Prozent nach Währungsabsicherung begeben, wie der Konzern mitteilte.

"Mit unserer Debütemission in Australien gelingt uns der nächste wichtige Schritt nach Übersee", sagte Vonovia-Finanzvorstand Philip Grosse laut Mitteilung. "Gleichzeitig ist es das Tor zur Asien-Pazifik-Region, die für uns hochattraktiv ist."

Bildquelle: Vonovia SE

