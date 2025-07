Vonovia-Aktie steigt: Früchte der Wachstumsstrategie ab 2026 erwartet

Die einzelnen Initiativen seien in der geschäftlichen Organisation fest verankert, heisst es in einer Investorenpräsentation des DAX-Konzerns zum Kapitalmarkttag. Der zum Jahresende scheidende Vorstandschef Rolf Buch versprach weitere operative Fortschritte für das zweite Halbjahr. Diese würden sich dann in den Zielen für 2026 spiegeln.

Vonovia will den Gewinnbeitrag der wohnungsnahen Dienstleistungen, aus Projektentwicklung und aus dem Verkauf von Wohnungen am operativen Gewinn steigern. Bis Ende 2028 sollen sie 20 bis 25 Prozent zum Gesamt-EBITDA beitragen. Überdies hat sich der Konzern vorgenommen, schneller und günstiger zu bauen.

Vonovia lieferte den Investoren jetzt Details zur Umsetzung seiner Vorhaben.

Im XETRA-Handel gewinnt die Vonovia-Aktie zeitweise 0,43 Prozent auf 30,04 Euro.

DOW JONES