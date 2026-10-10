So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

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Am Samstagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:30 kletterte Bitcoin um 0,14 Prozent auf 82.725,16 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (82.725,16 US-Dollar).

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 11,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage 19,3 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 63,45 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (63,69 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,36 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,17 Prozent auf 2.491,46 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.487,20 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:30 auf. Es geht 0,77 Prozent auf 278,72 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 276,58 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 1,402 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,396 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 525,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (521,10 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,89 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 4,90 Prozent auf 0,2545 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,2426 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Aufschlag. Um 12:30 notiert der Stellar-Kurs 0,89 Prozent stärker bei 0,1964 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1946 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,3306 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3318 US-Dollar.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,81 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 12:30 auf 748,58 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 742,53 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,0858 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 109,45 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 109,19 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Avalanche bei 10,53 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,35 US-Dollar).

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,67 Prozent auf 12,90 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 12,81 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 12:30 zieht Sui um 3,95 Prozent auf 1,112 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,069 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.