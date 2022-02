NFT-Trend: Popsänger John Legend startet NFT-Plattform für Musiker und Entertainer

• John Legend stellt seine neue NFT-Plattform vor• Nutzer sollen Tokens direkt über ihr Smartphone kreieren können• Eigene NFT-Plattformen liegen bei Stars momentan im Trend

NFT-Plattform für Musiker und Entertainer

Der Grammy- und Golden Globe-Preisträger John Legend gab in einem Interview bekannt, er wolle seine eigene NFT-Plattform mit dem Namen "OurSong" gründen, wie CryptoPotato berichtet. Der Sänger, der als Chief Impact Officer des Projekts fungieren wird, will mit der Plattform Musikern die Möglichkeit geben, ihre Kreativität auszudrücken und durch digitale Sammlerstücke zu vermarkten. "Es ist oft einschüchternd für einen aufstrebenden Kunstschaffenden, der seine Kunst, Arbeit und Kreativität mit der Welt teilen will, sich jedoch nicht vorstellen kann, jemals etwas zu erschaffen, das viel Geld wert ist", so Legend in einem Interview mit Bloomberg.

Forbes zufolge wird "OurSong" als "Social Commerce Platform" angepriesen, bei der die Nutzer die als "Vibes" bezeichneten NFTs kreieren und ihren Fans exklusiven Zugang zu privaten Chaträumen und nicht veröffentlichter Musik verschaffen können. Darüber hinaus soll es auch möglich sein, NFTs direkt über das Smartphone zu kreieren, was den Wunsch der Entwickler ausdrückt, die Nutzung der App stark an die Welt der mobilen Geräte zu binden. Unterstützt wird John Legend bei seinem Vorhaben von Chris Lin, dem Chef des Digital Music-Service KKBOX, sowie von Twitch-Mitgründer Kevin Lin und Ken Cheung, ein ehemaliger Senior Vice President der Warner Music Asia Pacific-Abteilung.

Das Geschäft mit NFTs brummt

John Legend ist bei Weitem nicht der erste Prominente, der die Idee für eine eigene NFT-Plattform hat. Tatsächlich ist dieses Geschäftsfeld in den letzten Monaten zu einem regelrechten Trend ausgewachsen, bei dem viele Musiker, Athleten und andere Berühmtheiten mitmischen. So hatte beispielsweise der NFL-Quarterback Tom Brady im April 2021 seine Plattform mit dem Namen "Autograph" gegründet. Im Rahmen des Projekts des Football-Stars werden grosse Namen aus Sport, Popkultur, Mode und Unterhaltung zusammengebracht. Dazu gehören beispielsweise Tiger Woods, Tony Hawk und Naomi Osaka. Es sollte allerdings auch erwähnt werden, dass nicht alle Prominenten in die Jubelstimmung um den NFT-Hype mit einfallen. Wie Cointelegraph berichtet, äusserte sich etwa der populäre Rapper Kanye West erst kürzlich in einem Post in abfälliger und genervter Weise über den Trend: Man solle gefälligst nicht von ihm verlangen, einen "verdammten NFT" herauszubringen.

