adidas und Prada erstellen gemeinsames NFT-Kunstwerk

Erst kürzlich haben die Modegrössen adidas und Prada ihre gemeinsame Re-Nylon-Kollektion, bestehend unter anderem aus Konfektionskleidung und Accessoires, auf den Markt gebracht. Nun brachten die Partner diese Kollektion mittels eines Non-fungible Token (NFT) auch ins Metaverse.

Bei NFTs handelt es sich um digitale Kunstobjekte, deren Besitzrechte auf der Ethereum-Blockchain gesichert sind. Durch eine einzigartige Signatur werden digitale Schöpfungen dabei unverwechselbar gemacht.

Digitales Kunstwerk

Konkret entstand im Rahmen der NFT-Kollaboration mit dem Namen "Adidas for Prada Re-source" ein grossformatiges digitales Kunstwerk, das von der realen - also physischen - Re-Nylon-Kollektion inspiriert ist. Dazu wurden von der Community 3'000 anonymisierte Fotografien eingesammelt, die als NFT geprägt und vom Digitalkünstler Zach Liebermann mit einem Digitalfilter bearbeitet und anschliessend in Form von Kacheln zu einem einzigen grossen digitalen NFT-Patchwork verbunden wurden.

Interessierte aus den Bereichen Mode, Design und Krypto konnten ihren Fotobeitrag auf der offiziellen Webseite kostenlos als NFT hochladen und behalten dabei die Eigentumsrechte an ihren eigenen Kacheln. Die Auswahl dieser 3'000 Bilder erfolgte nach dem Zufallsprinzip. Jedoch wurden die Holder des ersten adidas-NFTs "Into the Metaverse", das in Zusammenarbeit mit PUNKS Comic, Bored Ape Yacht Club sowie Gmoney entstanden und im Dezember 2021 auf den Markt gekommen war, dahingehend belohnt, dass für sie 1'000 Plätze reserviert wurden.

NFT-Gesamtkunstwerk versteigert

Die Erlöse aus der Versteigerung des finalen Kunstobjekts fliessen grösstenteils an die gemeinnützige Organisation Slow Factory - ein Institut, das sich für Bildung einsetzt. Ausserdem erhalten auch die 3'000 ausgewählten Teilnehmenden einen prozentualen Anteil an den Auktionserlösen. Daneben haben sie die Möglichkeit, ihre eigenen NFTs zum Verkauf anzubieten.

Zudem wurde angekündigt, dass das fertige Gesamtwerk als digitale Kunstinstallation in den Flagship-Stores von adidas und Prada ausgestellt wird.

