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Krypto-Marktbericht 23.09.2026 17:23:14

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag.

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 1,71 Prozent auf 84.660,18 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 86.131,89 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,24 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 21,9 Prozent.

Nach 63,17 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochnachmittag um 3,58 Prozent auf 60,90 US-Dollar gesunken.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.755,13 US-Dollar am Vortag auf 2.677,64 US-Dollar nach unten (2,81 Prozent).

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,51 Prozent auf 343,18 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 344,93 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 2,66 Prozent auf 1,531 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,572 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Monero-Kurs um 3,33 Prozent auf 554,19 US-Dollar. Am Vortag standen noch 573,29 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Cardano nach. Um 5,14 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,2409 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2539 US-Dollar wert war.

Nach 0,2158 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Mittwochnachmittag um 4,31 Prozent auf 0,2065 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3400 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 2,67 Prozent auf 767,62 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 788,67 US-Dollar wert.

Indes fällt der Dogecoin-Kurs. Für Dogecoin geht es nach 0,1002 US-Dollar am Vortag auf 0,0950 US-Dollar nach unten (5,24 Prozent).

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Solana um 2,67 Prozent auf 115,28 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 118,44 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 6,87 Prozent auf 10,46 US-Dollar, nach 11,24 US-Dollar am Vortag.

Nach 13,03 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Mittwochnachmittag um 5,27 Prozent auf 12,34 US-Dollar gesunken.

Daneben fällt Sui um 3,86 Prozent auf 0,9835 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,023 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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