Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
23.09.2026 17:23:14
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 1,71 Prozent auf 84.660,18 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 86.131,89 US-Dollar.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,24 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 21,9 Prozent.
Nach 63,17 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochnachmittag um 3,58 Prozent auf 60,90 US-Dollar gesunken.
Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.755,13 US-Dollar am Vortag auf 2.677,64 US-Dollar nach unten (2,81 Prozent).
Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,51 Prozent auf 343,18 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 344,93 US-Dollar wert.
Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 2,66 Prozent auf 1,531 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,572 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Monero-Kurs um 3,33 Prozent auf 554,19 US-Dollar. Am Vortag standen noch 573,29 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gibt Cardano nach. Um 5,14 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,2409 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2539 US-Dollar wert war.
Nach 0,2158 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Mittwochnachmittag um 4,31 Prozent auf 0,2065 US-Dollar gesunken.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3400 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 2,67 Prozent auf 767,62 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 788,67 US-Dollar wert.
Indes fällt der Dogecoin-Kurs. Für Dogecoin geht es nach 0,1002 US-Dollar am Vortag auf 0,0950 US-Dollar nach unten (5,24 Prozent).
Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Solana um 2,67 Prozent auf 115,28 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 118,44 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 6,87 Prozent auf 10,46 US-Dollar, nach 11,24 US-Dollar am Vortag.
Nach 13,03 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Mittwochnachmittag um 5,27 Prozent auf 12,34 US-Dollar gesunken.
Daneben fällt Sui um 3,86 Prozent auf 0,9835 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,023 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|69’419.42143
|-0.29%
|Handeln
|Vision
|0.03680
|0.36%
|Handeln
|Ethereum
|2’210.65167
|-0.26%
|Handeln
|Ripple
|1.23442
|-0.31%
|Handeln
|Solana
|94.72728
|-0.16%
|Handeln
|Cardano
|0.19828
|0.79%
|Handeln
|Polkadot
|0.93574
|3.07%
|Handeln
|Chainlink
|10.20622
|0.12%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|1.13%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|0.85%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren