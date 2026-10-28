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28.10.2026 21:13:10
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Nach US-Börsenschluss am Mittwoch richteten sich die Blicke der Anleger auf die Google-Mutter Alphabet: Der Tech-Konzern legte seine aktuellen Geschäftszahlen vor.
Auch beim Umsatz verzeichnete Alphabet eine STEIGERUNG. Die Erlöse beliefen sich auf 127,6 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 102,55 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Die Markterwartungen hatten sich im Vorfeld auf durchschnittlich 127,91 Milliarden US-Dollar belaufen. Damit fiel das Umsatzwachstum etwas schwächer aus als erwartet.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ notiert die Alphabet-Aktie 7,61 Prozent tiefer bei 300,16 US-Dollar. Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.ch
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