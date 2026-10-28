Silberpreis seit Rekordhoch halbiert: Konjunktursorgen oder geplatzte Spekulationsblase?

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Silber liegt mehr als 50 Prozent unter dem Rekord vom Januar

Edelmetallhändler sehen im Preisrutsch Warnsignal für Weltwirtschaft

Zinsangst und Solarbranche liefern nüchternere Erklärung

Der Silberpreis hat sich seit seinem Rekordhoch im Januar mehr als halbiert, und erste Edelmetallhändler lesen darin bereits ein Warnsignal für die Weltkonjunktur. Im New Yorker Terminhandel war Silber Ende Januar bis auf knapp 122 US-Dollar je Feinunze geklettert, inzwischen liegt der Preis mehr als 50 Prozent darunter. Aktuell kostet die Feinunze 53,05 US-Dollar. Auch Gold hat nachgegeben, allerdings deutlich weniger: Vom Rekord bei rund 5'627 US-Dollar je Unze im Januar war das gelbe Metall zuletzt gut 29 Prozent abgesackt.

Warum Silber empfindlicher auf die Konjunktur reagiert als Gold

Den Unterschied erklärt die Doppelrolle des Metalls. Silber ist monetäres Edelmetall und Industrierohstoff zugleich und gilt deshalb als konjunktursensibler als Gold. Sein Preisrückgang könne ein Frühindikator für tieferliegende Probleme der Gesamtwirtschaft sein, sagte Stefan Gleason, Chef des Händlers Money Metals Exchange, gegenüber MarketWatch. Dana Samuelson, Präsident von American Gold Exchange, beziffert die Gewichte: Der Wert von Silber sei etwa zur Hälfte monetär und zur Hälfte Rohstoff, bei Gold liege das Verhältnis bei 90 zu 10. Auf einen weiteren Unterschied verweist Robert Minter, ETF -Stratege bei Aberdeen Investments: Notenbanken kauften Gold als strategische Reserve, ein Käufer dieser Grössenordnung fehle bei Silber, was den Preis generell stärker von der Anlegerstimmung abhängig mache.

Teure Energie heizt die Inflation an

Woher das Warnsignal kommen soll, zeigt ein Blick auf die Energiemärkte. Der Silberrutsch passe zu den Warnlampen, die dort leuchten, so Gleason via MarketWatch. Anhaltend hohe Energie- und Ölpreise würden die Wirtschaft nahezu sicher bremsen, womöglich drohe sogar Schlimmeres. Der Konflikt im Nahen Osten stört Förderung und Transport von Rohöl, und das schlägt inzwischen voll auf die Verbraucherpreise durch. Laut dem US-Arbeitsministerium stieg der Verbraucherpreisindex im September um 0,6 Prozent zum Vormonat, nach 0,4 Prozent im August. Die Jahresrate kletterte von 3,4 auf 3,7 Prozent. Benzin verteuerte sich binnen zwölf Monaten um gut 34 Prozent, Heizöl sogar um rund 74 Prozent.

Genau hier setzt Samuelson an. Gold und Silber seien für die meisten Käufer verzichtbare Anschaffungen, eher ein Wunsch als eine Notwendigkeit. Schmälere die Inflation die Kaufkraft, gingen diese Käufe zurück. Wie stark der etwa verdoppelte Dieselpreis die Weltwirtschaft bereits belastet, lasse sich noch kaum messen, räumte er ein. Der Markt könnte aber gerade die erste Welle dieses Inflationsschubs zu spüren bekommen, und genau das zeige womöglich der fallende Silberpreis.

Zinsangst und Spekulation verstärken den Ausverkauf

Doch die Konjunkturthese ist nicht die einzige Erklärung. Die heissen Inflationsdaten befeuern auch die Erwartung höherer Leitzinsen, und steigende Zinsen machen Edelmetalle ohne laufenden Ertrag unattraktiver. Fast alle von Reuters befragten Ökonomen rechnen damit, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung am 27. und 28. Oktober stillhält, im Dezember aber die Zinsen anhebt. Am Terminmarkt war eine Zinserhöhung im Dezember zuletzt zu rund 90 Prozent eingepreist. Wie schnell solche Sorgen auf die Metalle durchschlagen, zeigte der 14. Oktober: Als die Inflationszahlen die Aktienmärkte verunsicherten, geriet Silber besonders stark unter Druck, während Gold vergleichsweise glimpflich davonkam. Samuelson spricht von liquiditätsgetriebenen Verkäufen, nach denen sich die Preise häufig rasch durch Schnäppchenkäufe erholten.

Hinzu kommt die Vorgeschichte des Rekords. Wie MarketWatch berichtet, suchten Händler zu Jahresbeginn, als Gold von Hoch zu Hoch eilte, in Silber einen günstigeren und schnelleren Weg, an der Rally teilzuhaben. Ryan McIntyre, Präsident von Sprott, sieht im stärkeren Rückgang daher neben der höheren Schwankungsbreite und der Industrienähe auch das Abklingen dieser spekulativen Begeisterung.

Silbermarkt bleibt trotz schwächerer Industrie im Defizit

Auch der Blick auf die Industrienachfrage relativiert das Konjunktursignal. Das Silver Institute erwartet in seinem im April veröffentlichten World Silver Survey zwar einen Rückgang der industriellen Nachfrage um 3 Prozent in diesem Jahr. Hauptgrund ist laut Institut eine weitere deutliche Abschwächung der Nachfrage aus der Solarbranche, deren Hersteller bereits 2025 wegen scharfen Wettbewerbs und steigender Silberkosten den Materialeinsatz gesenkt oder das Metall ersetzt hatten. Mit der Weltkonjunktur hat dieser Effekt wenig zu tun. Weil die Minenproduktion zugleich stagniert, rechnet das Institut für 2026 mit dem sechsten Marktdefizit in Folge, das sich auf 46,3 Millionen Unzen ausweiten soll.

Wachstumsimpulse kommen aus anderen Bereichen. Investitionen in intelligente Stromnetze und Datenübertragung stützten die Nachfrage, und künstliche Intelligenz sei für die kommenden Jahre eine Wachstumsquelle, sagte Trevor Yates, Analyst bei Global X ETFs, gegenüber MarketWatch. Kurzfristig dürfte Silber volatil bleiben, für 2027 sieht Yates Edelmetalle aber zunehmend als interessante Gelegenheit.

Was das Silbersignal für Anleger bedeutet

Ist der Absturz also ein verlässlicher Frühindikator? Die Antwort fällt differenziert aus. Für die These spricht, dass die energiegetriebene Inflation real ist und Silber als halber Industrierohstoff schneller auf eine Abkühlung reagiert als Gold. Gegen eine eindeutige Lesart spricht, dass mindestens drei weitere Kräfte am Preis ziehen: die Aussicht auf höhere US-Leitzinsen, das Auflösen spekulativer Positionen aus dem Januar und das Sparprogramm der Solarindustrie. Zudem lag die US-Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel im September bei vergleichsweise moderaten 2,6 Prozent. Der Preisdruck bündelt sich damit bislang in der Energie. Silber taugt deshalb eher als Stimmungsbarometer denn als Rezessionsprognose, aussagekräftig wird das Signal erst im Zusammenspiel mit harten Konjunkturdaten.

Die nächsten belastbaren Datenpunkte folgen in kurzer Abfolge: die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch und der Verbraucherpreisindex für Oktober, den das US-Arbeitsministerium am 10. November veröffentlicht. Bestätigt sich dort, dass die Energiepreise auf Konsum und Wachstum durchschlagen, gewinnt die Warnung aus dem Silbermarkt an Gewicht.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.