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28.10.2026 21:21:32
ServiceNow-Aktie bricht zweistellig ein: Gewinn bleibt hinter den Erwartungen zurück
ServiceNow hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Geschäftszahlen für das vergangene Quartal veröffentlicht. So fielen die Ergebnisse des Tech-Konzerns aus.
Auch beim Umsatz hatten Analysten ihre Prognosen für das Berichtsquartal bereits festgelegt. Erwartet worden waren Erlöse in Höhe von 4,09 Milliarden US-Dollar. Tatsächlich erwirtschaftete ServiceNow 4,106 Milliarden US-Dollar und damit etwas mehr als prognostiziert. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz noch 3,41 Milliarden US-Dollar betragen.
An der NYSE reagierte die Aktie von ServiceNow nach Veröffentlichung der Quartalszahlen im nachbörslichen Handel mit Verlusten von 15,76 Prozent auf 126,48 US-Dollar.
Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.ch
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