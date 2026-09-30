Analysten sehen bei Swiss Re-Aktie weniger Potenzial

Swiss Re Experten haben ihre Einschätzung der Swiss Re-Aktie veröffentlicht.

2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 119,00 CHF, was einem erwarteten Abschlag von 19,50 CHF zum aktuellen SWX-Stand der Swiss Re-Aktie von 138,50 CHF entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 18.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 14.09.2026 RBC Capital Markets 115,00 CHF -16,97 04.09.2026 Barclays Capital 123,00 CHF -11,19 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch