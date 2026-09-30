Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Swiss Re-Aktie weniger Potenzial
So haben Experten die Swiss Re-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Swiss Re Experten haben ihre Einschätzung der Swiss Re-Aktie veröffentlicht.
2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 119,00 CHF, was einem erwarteten Abschlag von 19,50 CHF zum aktuellen SWX-Stand der Swiss Re-Aktie von 138,50 CHF entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|18.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|14.09.2026
|RBC Capital Markets
|115,00 CHF
|-16,97
|04.09.2026
|Barclays Capital
|123,00 CHF
|-11,19
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
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|DZ BANK
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|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
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|DZ BANK
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|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
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|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Swiss Re Neutral
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Swiss Re am 30.09.2026
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