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02.10.2026 12:43:06
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag.
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Bitcoin ist am Mittag 86.365,25 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:31 um 1,83 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 84.813,05 US-Dollar stand.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 26,5 Prozent.
Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 2,29 Prozent auf 69,60 US-Dollar, nach 68,04 US-Dollar am Vortag.
Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.704,39 US-Dollar am Vortag auf 2.744,69 US-Dollar nach oben (1,49 Prozent).
Daneben steigt Bitcoin Cash um 2,38 Prozent auf 316,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 308,79 US-Dollar.
Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 3,11 Prozent auf 1,539 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,493 US-Dollar an der Tafel standen.
Nach 543,40 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Freitagmittag um 0,53 Prozent auf 546,28 US-Dollar gestiegen.
Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 4,08 Prozent auf 0,2560 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2459 US-Dollar.
Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,2253 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2189 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,92 Prozent.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3344 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3348 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Binancecoin-Kurs 0,73 Prozent stärker bei 776,09 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 770,45 US-Dollar.
Nach 0,0942 US-Dollar am Vortag ist der Dogecoin-Kurs am Freitagmittag um 2,55 Prozent auf 0,0966 US-Dollar gestiegen.
Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 2,82 Prozent auf 121,61 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 118,28 US-Dollar.
Zudem legt Avalanche zu. Um 1,63 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 12:31 auf 11,17 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 10,99 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Chainlink-Kurs um 0,02 Prozent auf 14,36 US-Dollar. Am Vortag standen noch 14,35 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 0,72 Prozent auf 1,179 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,171 US-Dollar an der Tafel standen.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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