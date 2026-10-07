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07.10.2026 12:43:06
Kryptokurse am Mittwochmittag
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.
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Am Mittwochmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 12:30 sank Bitcoin um 2,03 Prozent auf 83.855,34 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (85.594,50 US-Dollar).
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,29 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 22,4 Prozent.
Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 1,61 Prozent auf 67,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 68,87 US-Dollar an der Tafel standen.
Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.699,94 US-Dollar am Vortag auf 2.586,13 US-Dollar nach unten (4,22 Prozent).
Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,90 Prozent auf 305,68 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 311,59 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 12:30 steht ein Minus von 2,99 Prozent auf 1,453 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,498 US-Dollar.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 554,89 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (559,03 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,74 Prozent.
Nach 0,2676 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Mittwochmittag um 4,72 Prozent auf 0,2550 US-Dollar gesunken.
Nach 0,2123 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Mittwochmittag um 3,96 Prozent auf 0,2039 US-Dollar gesunken.
Zudem zeigt sich der Tron-Kurs im Sinkflug. Um 12:30 gibt Tron um 0,69 Prozent auf 0,3332 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3355 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:30 gibt Binancecoin um 1,38 Prozent auf 768,85 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 779,64 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0938 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:30 bei 0,0894 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 117,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (120,83 US-Dollar).
Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 4,42 Prozent auf 11,11 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 11,62 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 12:30 ab. Es geht 3,02 Prozent auf 13,54 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,96 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 12:30 steht ein Minus von 4,28 Prozent auf 1,128 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 1,179 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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