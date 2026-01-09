Devisen: US-Dollar bröckelt im späten Handel etwas ab

Der US-Dollar hat am Freitag im US-Handel etwas an Wert verloren, nachdem er am Nachmittag nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktzahlen noch zugelegt hatte. Mit einem Kurs von 0,8010 Franken hält er sich aber weiterhin über der Marke von 80 Rappen, die er am Vormittag erstmals im laufenden Jahr überschritten hatte.

Der Euro steigt zum "Greenback" leicht auf 1,1635 Dollar nach 1,1625 am späten Nachmittag. Auch zur Schweizer Währung verteuert sich die Gemeinschaftswährung um einen Hauch auf 0,9319 Franken nach 0,9315 wenige Stunden zuvor.

In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt Ende des vergangenen Jahres durchwachsen gezeigt. Während der Anstieg der Beschäftigung schwächer als erwartet ausfiel, ging die Arbeitslosenquote etwas zurück. Die Daten dürften aber dennoch Wasser auf die Mühlen derer sein, die von der US-Notenbank Fed mehr Tempo bei Zinssenkungen fordern. Wenngleich sich an den allgemeinen Erwartungen erst einmal wenig geändert hat, denn die Blicke bleiben auch auf die Neubesetzung des Chefpostens der Fed gerichtet, da die Amtszeit von Jerome Powell im Mai endet.

Derweil verbesserte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Januar überraschend deutlich, wie das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima zeigte. Allerdings wurden fast alle Befragungen für die Erhebung vor der jüngsten Intervention der USA in Venezuela durchgeführt.

Zürich (awp)