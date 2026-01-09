Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’510 0.7%  Bitcoin 72’307 -0.5%  Dollar 0.8010 0.3%  Öl 63 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335NVIDIA994529UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle erreichen neuen Rekord - SOL und ETH besonders betroffen
Tesla-Aktie im Fokus: Bill Ackman bringt SpaceX-Börsengang per SPARC ins Spiel
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

09.01.2026 21:09:36

Devisen: US-Dollar bröckelt im späten Handel etwas ab

Der US-Dollar hat am Freitag im US-Handel etwas an Wert verloren, nachdem er am Nachmittag nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktzahlen noch zugelegt hatte. Mit einem Kurs von 0,8010 Franken hält er sich aber weiterhin über der Marke von 80 Rappen, die er am Vormittag erstmals im laufenden Jahr überschritten hatte.

Der Euro steigt zum "Greenback" leicht auf 1,1635 Dollar nach 1,1625 am späten Nachmittag. Auch zur Schweizer Währung verteuert sich die Gemeinschaftswährung um einen Hauch auf 0,9319 Franken nach 0,9315 wenige Stunden zuvor.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt Ende des vergangenen Jahres durchwachsen gezeigt. Während der Anstieg der Beschäftigung schwächer als erwartet ausfiel, ging die Arbeitslosenquote etwas zurück. Die Daten dürften aber dennoch Wasser auf die Mühlen derer sein, die von der US-Notenbank Fed mehr Tempo bei Zinssenkungen fordern. Wenngleich sich an den allgemeinen Erwartungen erst einmal wenig geändert hat, denn die Blicke bleiben auch auf die Neubesetzung des Chefpostens der Fed gerichtet, da die Amtszeit von Jerome Powell im Mai endet.

Derweil verbesserte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Januar überraschend deutlich, wie das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima zeigte. Allerdings wurden fast alle Befragungen für die Erhebung vor der jüngsten Intervention der USA in Venezuela durchgeführt.

Zürich (awp)

Partner-Image

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 02/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 02/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 157.8900 1.0680
0.68

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Rheinmetall-Aktie höher: Bundeswehr erhält Puma-Simulatoren - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
Goldpreis: Bergab vor Datenflut vom US-Arbeitsmarkt
DroneShield-Aktie mit Atempause: Rekordaufträge, neue Führung und ADF-Kooperation
PUMA-Aktie freundlich: Anta will anscheinend PUMA-Beteiligung von Pinault erwerben
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips
Amazon- und Novo Nordisk-Aktien: Amazon Pharmacy bietet nun Wegovy-Pillen an
Shell rechnet mit Produktionsanstieg, Downstream belastet Gewinn - Aktie in Rot

finanzen.net News

Datum Titel
22:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen - S&P 500 auf Rekordhoch
22:14 Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen - S&P 500 auf Rekordhoch
22:07 ROUNDUP 2: Weitere Proteste in iranischen Millionenmetropolen
21:45 ROUNDUP: Merz, Macron und Starmer rufen iranische Führung zu Gewaltverzicht
21:39 ROUNDUP: Weitere Proteste in iranischen Millionenmetropolen
21:22 ROUNDUP 2: US-Einheiten beschlagnahmen erneut Öltanker in der Karibik
21:12 Venezuela: Menschenrechtler zählen bislang neun Freilassungen
20:51 Devisen: Eurokurs stabilisiert sich etwas nach Tief seit einem Monat
21:06 Kritik an Nestlés Rückruf bestimmter Babynahrung
20:39 Merz, Macron und Starmer rufen iranische Führung zu Gewaltverzicht auf