Vor US-Arbeitsmarktdaten: SMI vor ruhigem Start -- DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen am Freitag in Grün

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Freitag kaum vom Fleck kommen.

Der SMI tendiert gemäss vorbörslicher Indikationen seitwärts.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI präsentieren sich vorbörslich ebenso wenig bewegt.

Die europäischen Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Vor wichtigen Impulsen aus den USA dürfte Zurückhaltung herrschen: Die Blicke richten sich auf den Obersten Gerichtshof in den USA. Dieser könnte sich am Freitag zur Rechtmässigkeit der Strafzölle der US-Regierung äussern. Diese wurden hauptsächlich per Dekret eingeführt. Sollten die Richter die Zölle als unrechtmässig befinden, gehen Analysten davon aus, dass die US-Administration andere Wege und Mittel suchen werde, um an diesen festzuhalten.

Gleichwohl dürfte eine negative Entscheidung Auswirkung auf die Finanzmärkte haben. Der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag liefert dann wohl den wichtigsten Impulsgeber des Tages. Derweil kämpft die chinesische Wirtschaft weiter mit einem zu geringen Preisdruck. Die Verbraucherinflation hat im Dezember leicht angezogen, während die Erzeugerpreise weiterhin rückläufig waren. Damit geht ein weiteres Jahr zu Ende, das von anhaltendem Deflationsdruck bei gleichzeitig schwacher Binnennachfrage geprägt war.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte vor dem Wochenende noch einmal zulegen.

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Ertönen der Startglocke mit einer positiven Tendenz.

Der DAX dürfte die 25'000-Punkte-Marke am Freitag mit einem soliden Start klar behaupten. Damit steuert er in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein Plus von fast drei Prozent zu. "Der DAX arbeitet weiter am sogenannten Januar-Effekt", schreibt der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Dabei handele es sich um das Börsenphänomen einer überdurchschnittlich guten Entwicklung im ersten Jahresmonat. Gründe dafür reichten von neu investiertem Kapital über steuerlich motivierte Verkäufe im Dezember bis hin zu Optimismus nach dem Jahreswechsel.

Gute Stimmung herrscht an den Aktienmärkten, obwohl sich die geopolitische Gesamtlage zu Beginn des neuen Jahres nicht verbessert hat. Die Politik von US-Präsident Donald Trump macht wieder mehr Schlagzeilen, während sich im Iran Proteste zuspitzen.

Im Fokus steht vor dem Wochenende aber vor allem der Arbeitsmarktbericht aus den USA, dem eine besondere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed zukommt.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten am Donnerstag eine unterschiedliche Tendenz.

Zwar eröffnete der Dow Jones leichter, im weiteren Handelsverlauf konnte er aber ins Plus drehen. Zum Schlussläuten gewann er 0,55 Prozent bei 49'266,11 Punkten.

Der NASDAQ Composite startete mit einem Verlust und vergrösserte diesen im Anschluss. Schlussendlich ging er 0,44 Prozent schwächer bei 23'480,02 Zählern aus der Sitzung.

Die vorbörslich veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge setzten keinen Impuls. Sie fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Gleiches galt am Vortag bereits für die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im Dezember. Damit liefern die Daten keine Hinweise für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Freitag auf der Agenda steht und für die Zinspolitik der US-Notenbank Fed wichtig ist.

Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist im Oktober nur halb so gross wie erwartet gewesen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 29,35 Milliarden Dollar nach revidiert 48,14 (vorläufig: 52,83) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 58,40 Milliarden Dollar gerechnet. Die Produktivität ex Agrar traf mit einem Plus von 4,9 Prozent im dritten Quartal exakt die Prognose.

Im Fokus standen die US-Rüstungswerte. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch angekündigt, den Branchenunternehmen Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe zu verbieten. Diese und übertrieben hohe Vergütungen für das Management verhindern seiner Meinung nach Investitionen in Produktionsanlagen und Ausrüstung. Trump kündigte aber auch an, dass der US-Verteidigungshaushalt bis 2027 auf 1,5 Billionen US-Dollar ansteigen soll.

ASIEN

An den Börsen in Fernost fassen Anleger vor dem Wochenende neuen Mut.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,61 Prozent höher bei 51'939,89 Punkten.

Der Shanghai Composite zeigt sich derweil mit Aufschlägen von 0,76 Prozent auf 4'113,99 Zähler.

Positiv ist die Tendenz auch in Hongkong: Der Hang Seng gewinnt zwischenzeitlich 0,30 Prozent auf 26'228,79 Stellen.

Angeführt von der Börse in Tokio geht es am Freitag an den Aktienmärkten in Ostasien überwiegend nach oben. Nachdem der Nikkei 225-Index an den Vortagen unter Gewinnmitnahmen und Handelssanktionen Chinas im Zuge der Spannungen zwischen beiden Staaten wegen der Machtansprüche Chinas über Taiwan gelitten hat, kann er sich nun deutlich erholen. Unterstützend wirkt dabei der etwas schwächere Yen, wodurch sich japanische Exporte auf Dollarbasis verbilligen.

Ökonom Marcel Thieliant von Capital Economics bewerten das chinesische Exportverbot von auch für die Rüstung einsetzbaren Gütern derweil als "mehr Schein als Sein". Das Verbot sei weitgehend symbolisch. Solche Güter machten rund 8 Prozent der chinesischen Exporte nach Japan aus und China dürfte nur den Verkauf an das japanische Militär einstellen, das wahrscheinlich wenig von dort beziehe. Allerdings habe China auch damit begonnen, die Exporte von Seltenen Erden nach Japan zu drosseln, wie das Wall Street Journal berichte.

