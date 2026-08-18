Devisen: EUR/CHF über 0,94 - Kaum Bewegung

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen weiterhin in Grenzen. Das EUR/CH-Paar notiert am Dienstagabend aber wieder über der Marke von 0,94.

Konkret steht das Währungspaar aktuell bei 0,9405 und damit fast auf Tageshoch. Allerdings waren die Ausschläge während des ganzen Tages ausserordentlich gering, sie reichten von 0,9385 bis 0,9410. Auch bei den Währungspaaren USD/CHF (0,8125) und EUR/USD (1,1576) gab es kaum Bewegung.

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Gleichwohl zeigt sich der Franken mit den aktuellen Kursen relativ schwach. Laut einem Kommentar der LBBW tritt die Funktion des Frankens als sicherer Hafen derzeit etwas in den Hintergrund. Stattdessen rücke der zunehmende Zinsnachteil der Schweizer Währung gegenüber dem Euro stärker in den Fokus.

Im Fokus steht zudem weiterhin die Neubewertung der US-Zinserwartungen. Nach schwachen Arbeitsmarktdaten und moderaten Inflationszahlen ist eine Zinserhöhung der US-Notenbank im September inzwischen deutlich unwahrscheinlicher als noch vor wenigen Wochen - was den Dollar tendenziell belastet.

awp-robot/rw