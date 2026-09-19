|Einblick in die Performance
|
19.09.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Toncoin Anlegern gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 18.09.2025 lag der Kurs von Toncoin bei 3.160 USD. Bei einer TON-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3’164.39 Toncoin in seinem Depot. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 1.375 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’351.02 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 4’351.02 USD entspricht einer negativen Performance von 56.49 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1.202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3.091 USD und wurde am 20.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|66’764.13180
|5.96%
|Handeln
|Vision
|0.03503
|1.68%
|Handeln
|Ethereum
|2’162.56756
|7.17%
|Handeln
|Ripple
|1.15233
|7.75%
|Handeln
|Solana
|93.19427
|11.27%
|Handeln
|Cardano
|0.18479
|10.59%
|Handeln
|Polkadot
|0.94142
|5.37%
|Handeln
|Chainlink
|10.18411
|8.41%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|7.05%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|11.53%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren