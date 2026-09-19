So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet

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Am 18.09.2025 lag der Kurs von Toncoin bei 3.160 USD. Bei einer TON-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3’164.39 Toncoin in seinem Depot. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 1.375 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’351.02 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 4’351.02 USD entspricht einer negativen Performance von 56.49 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1.202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3.091 USD und wurde am 20.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net