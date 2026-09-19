Hedera: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

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Hedera kostete gestern vor 1 Jahr 0.2466 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 405.52 Hedera. Die gehaltenen Coins wären am 18.09.2026 bei einem HBAR-USD-Kurs von 0.079250 USD 32.14 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67.86 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 0.064599 USD. Bei 0.2422 USD erreichte der Coin am 20.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net