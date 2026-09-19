|Krypto-Performance im Fokus
|
19.09.2026 19:43:08
Hedera: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
So viel hätten Anleger mit einem frühen Hedera-Investment verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Hedera kostete gestern vor 1 Jahr 0.2466 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 405.52 Hedera. Die gehaltenen Coins wären am 18.09.2026 bei einem HBAR-USD-Kurs von 0.079250 USD 32.14 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67.86 Prozent verringert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 0.064599 USD. Bei 0.2422 USD erreichte der Coin am 20.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|66’764.13180
|5.96%
|Handeln
|Vision
|0.03503
|1.68%
|Handeln
|Ethereum
|2’162.56756
|7.17%
|Handeln
|Ripple
|1.15233
|7.75%
|Handeln
|Solana
|93.19427
|11.27%
|Handeln
|Cardano
|0.18479
|10.59%
|Handeln
|Polkadot
|0.94142
|5.37%
|Handeln
|Chainlink
|10.18411
|8.41%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|7.05%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|11.53%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren