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Verlustpuffer 19.09.2026 17:22:00

Buffer-ETFs unter der Lupe: Wie lohnenswert sind sie tatsächlich?

Buffer-ETFs unter der Lupe: Wie lohnenswert sind sie tatsächlich?

Buffer-ETFs versprechen Aktienrenditen mit eingebauter Verlustabsicherung. Doch eine genaue Prüfung zeigt ein gemischtes Bild zwischen plausiblem Konzept und ernüchternder Performance-Bilanz.

JPMorgan Chase
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• Buffer-ETFs kombinieren ein Aktienportfolio mit einer Optionsstruktur zur Verlustabsicherung
• Das Aufwärtspotenzial wird durch verkaufte Call-Optionen nach oben gedeckelt
• In Europa sind mehrere UCITS-konforme Buffer-ETFs mit Kostenquoten um 0,50 Prozent verfügbar

Wie Buffer-ETFs Verluste abfedern und Gewinne deckeln

Buffer-ETFs, in der Branche auch als Defined Outcome Funds bezeichnet, kombinieren ein Aktienportfolio mit einer Optionsstruktur. Ziel ist ein vorab definierter Korridor: Bis zu einem bestimmten Verlust ist das Portfolio durch Put-Optionen abgesichert, dafür ist das Aufwärtspotenzial durch verkaufte Call-Optionen nach oben begrenzt. Der Anleger tauscht also einen Teil möglicher Gewinne gegen eine definierte Verlustbegrenzung.

In Europa wurden erste UCITS-konforme Buffer-ETFs eingeführt. Die Strategien arbeiten mit rollierenden Optionsabsicherungen und fest definierten Outcome-Zeiträumen. Verluste innerhalb bestimmter Bandbreiten sollen abgefedert werden, gleichzeitig bleiben Kursgewinne nur bis zu einem festgelegten Cap möglich. Viele der Produkte weisen laufende Kostenquoten von rund 0,50 Prozent auf. Einige Strategien orientieren sich dabei am S&P 500 und kombinieren den Aktienmarkt systematisch mit Put- und Call-Optionen.

Warum die Hersteller das Versprechen mit der 60/40-Krise begründen

Die Begründung vieler Anbieter knüpft an die Schwäche klassischer 60/40-Portfolios an: In Phasen steigender Zinsen können Aktien und Anleihen gleichzeitig unter Druck geraten, wodurch die Diversifikationswirkung gemischter Portfolios sinkt. Buffer-ETFs sollen deshalb nicht die Anleihen-Position ersetzen, sondern die Aktienquote defensiver strukturieren.

Anbieter werben häufig mit geringerer Schwankungsbreite bei gleichzeitig reduzierter Beteiligung an Kursanstiegen. Buffer-ETFs werden dabei als einfachere Alternative zu strukturierten Produkten positioniert, die Anlegern eine Form der Verlustbegrenzung bieten sollen. Der Ansatz richtet sich vor allem an Anleger, die zwischen sehr niedriger Aktienquote und ungesicherter Vollinvestition schwanken.

Die quantitative Gegenstimme: AQR sieht keinen Mehrwert in den Daten

Demgegenüber steht Kritik aus der quantitativen Asset-Management-Branche. Wie Clifford Asness und Daniel Villalon von AQR Capital Management in der Analyse "Buffer Madness" ausführen, einer Folgearbeit zur Studie "Rebuffed: A Closer Look at Options-Based Strategies", lieferten 86 Prozent von 103 untersuchten US-Fonds aus den Morningstar-Kategorien Defined Outcome, Derivative Income und Equity Hedged niedrigere kumulative Renditen als eine einfache Kombination aus Aktien und Cash, die jeweils auf das durchschnittliche Aktienbeta des Fonds skaliert war. Bei 70 Prozent dieser Fonds fiel zusätzlich auch der maximale Drawdown schlechter aus als beim Stocks-plus-Cash-Vergleich. Damit lieferten die Produkte nicht nur niedrigere Renditen, sondern verfehlten in vielen Fällen auch ihr eigentliches Versprechen der Verlustbegrenzung.

Die peer-reviewte Vertiefung dieser Befunde erschien später unter dem Titel "Rebuffed: An Empirical Review of Buffer Funds" im Journal of Portfolio Management. Über längere Zeiträume verschärfte sich der Befund weiter. AQR erklärt das Muster mit drei strukturellen Schwächen optionsbasierter Strategien: Der wiederkehrende Kauf von Put-Optionen verursacht hohe Prämienkosten, der Verfall der Optionen erzwingt eine ständige Neuauflage zu Marktpreisen, und der tatsächliche Schutz fällt häufig schwächer aus als eine reduzierte Aktienquote kombiniert mit Cash.

Was Anleger vor dem Kauf prüfen sollten

Für Anleger, die Buffer-ETFs als Beimischung erwägen, lassen sich daraus konkrete Prüfpunkte ableiten. Erstens das Verhältnis aus Buffer und Cap: Der Cap eines Buffer-ETFs wird zu Beginn jedes Outcome-Zeitraums neu festgelegt und hängt vom Optionspreisniveau ab. In starken Bullenmärkten mit Renditen oberhalb des aktuellen Caps entgehen dem Anleger daher alle Gewinne über dieser Schwelle. Zweitens die Kostenstruktur: Mit laufenden Kostenquoten um 0,50 Prozent liegen viele Buffer-ETFs deutlich oberhalb typischer passiver Welt-Aktien-ETFs, was die Nettorendite langfristig belasten kann.

Drittens die Frage des Vergleichsmassstabs. Wer einen Buffer-ETF erwägt, sollte ihn nicht mit einer reinen 100-Prozent-Aktienallokation vergleichen, sondern mit einer betaäquivalenten Kombination aus Aktien-ETF und Geldmarkt- oder kurzlaufender Anleihen-Position. Die AQR-Analyse zeigt, dass genau diese einfachere Mischung in vielen Fällen sowohl bei der Rendite als auch bei der Drawdown-Begrenzung überlegen war. Für Anleger mit hoher Loss-Aversion kann ein Buffer-ETF dennoch eine vertretbare Beimischung darstellen, sofern die Cap-Logik und die Kostenstruktur bewusst akzeptiert werden. Wer Asset-Allokation strikt nach Risiko-Rendite-Kriterien steuert, findet in einem Welt-Aktien-ETF kombiniert mit Cash oder kurzen Staatsanleihen meist die transparentere und günstigere Lösung.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.ch

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