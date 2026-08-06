Wie viel Wert mit einer Investition in Tezos von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

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Am 05.08.2021 lag der Kurs von Tezos bei 3.223 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 31.02 XTZ. Das Investment hätte nun einen Wert von 6.109 USD, da Tezos am 05.08.2026 0.1969 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 93.89 Prozent.

Am 05.08.2026 fiel XTZ auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.1969 USD. Am 09.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.9073 USD.

Redaktion finanzen.net