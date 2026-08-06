|Investment im Fokus
|
06.08.2026 11:03:08
Wie viel Wert mit einer Investition in Tezos von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Bei einem frühen Einstieg in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 05.08.2021 lag der Kurs von Tezos bei 3.223 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 31.02 XTZ. Das Investment hätte nun einen Wert von 6.109 USD, da Tezos am 05.08.2026 0.1969 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 93.89 Prozent.
Am 05.08.2026 fiel XTZ auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.1969 USD. Am 09.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.9073 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|52’484.41337
|0.55%
|Handeln
|Vision
|0.03032
|0.16%
|Handeln
|Ethereum
|1’545.54316
|0.06%
|Handeln
|Ripple
|0.82770
|-1.38%
|Handeln
|Solana
|59.52804
|1.06%
|Handeln
|Cardano
|0.16281
|-0.10%
|Handeln
|Polkadot
|0.65736
|-1.36%
|Handeln
|Chainlink
|6.62496
|-0.23%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.24%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-10.73%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren