|Langfristige Investition
|
06.08.2026 11:03:08
Wie viel Wert mit einem Investment in Polkadot von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
So viel hätten Anleger mit einem frühen Polkadot-Engagement verlieren können.
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Am 05.08.2021 notierte Polkadot bei 19.13 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in DOT vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 522.67 Polkadot. Da sich der Wert eines Coins am 05.08.2026 auf 0.8422 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 440.20 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 440.20 USD entspricht einer negativen Performance von 95.60 Prozent.
Bei 0.7564 USD erreichte die Kryptowährung am 27.07.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 4.540 USD.
Redaktion finanzen.net
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