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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,05 Prozent auf 63.143,33 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 63.173,54 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -8,3 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 1,81 Prozent auf 43,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 44,13 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ethereum am Donnerstagnachmittag hinzu. Um 0,01 Prozent auf 1.780,66 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.780,47 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,81 Prozent schwächer bei 205,25 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 209,02 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,9718 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:11 bei 0,9711 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 491,31 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (505,28 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,76 Prozent.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1517 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,1522 US-Dollar.

Daneben fällt Stellar um 2,69 Prozent auf 0,1343 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1380 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3096 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3100 US-Dollar.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,49 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 17:11 auf 585,99 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 583,13 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0590 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0585 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Solana bei 73,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (73,83 US-Dollar).

Nach 7,047 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Donnerstagnachmittag um 0,75 Prozent auf 6,994 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,17 Prozent auf 9,003 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,110 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 1,32 Prozent auf 0,7132 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,7227 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.