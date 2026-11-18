|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zahlen präsentiert
|
18.11.2026 22:08:48
Palo Alto Networks-Aktie zieht an: Umsatz über Analystenschätzungen
Das US-Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat seine Bilanz für das jüngste Jahresviertel vorgestellt. So haben sich Ergebnis und Umsatz entwickelt.
Den Quartalsumsatz gab das Unternehmens mit 3,44 Milliarden US-Dollar an und übertraf damit die Expertenprognosen, die sich auf 3,31 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte Palo Alto Networks noch 2,47 Milliarden US-Dollar umgesetzt.
Die an der NASDAQ gelistete Palo Alto Networks-Aktie klettert nachbörslich zeitweise um 7,80 Prozent auf 366,40 US-Dollar.
Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:33
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
22:33
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
22:33
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
21:40
|Nvidia accelerates pay rises as interim CEO seeks to lift staff morale (Financial Times)
|
20:48
|NVIDIA-Aktie dreht trotz starker Quartalszahlen ins Minus – Führungskrise bleibt ein Risiko (finanzen.ch)
|
20:27
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend schwächer (finanzen.ch)
|
20:03
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
20:03
|Schwache Performance in New York: So performt der S&P 500 am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14:38
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:07
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:38
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:07
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:38
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:07
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen verpufft: SMI fällt letztlich zurück -- DAX beendet Handel im Minus -- Dow schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Mittwoch nach unten. An der Wall Street zeigten sich unterschiedliche Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.