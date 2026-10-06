Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Jahrestagung
|
06.10.2026 11:02:00
Idorsia-Aktie dreht ins Minus: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Idorsia wird neue Analysedaten zum Blutdruckmittel Aprocitentan an der Jahrestagung der American Heart Association zum Thema Bluthochdruck präsentieren.
Die Präsentationen finden am 10. Oktober 2026 in Arlington, Virginia, statt, wie Idorsia in einem Communiqué vom Montag schrieb. Die Analysen basieren auf der klinischen Phase-3-Studie Precision, an der 730 Patienten teilnahmen.
Aprocitentan ist in den USA unter dem Namen Tryvio zur Behandlung von schwerem Bluthochdruck zugelassen und seit Oktober 2024 auf dem Markt erhältlich. In der Europäischen Union, Grossbritannien, der Schweiz und Kanada ist das Mittel unter dem Namen Jeraygo zugelassen.Die Idorsia-Aktie sinkt im Schweizer Handel nach anfänglichen Gewinnen zeitweise um 0,27 Prozent auf 4,456 Franken.
awp-robot/ys
Allschwil (awp)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Idorsia AG
|
10:02
|SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
09:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Dienstagvormittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia macht am Nachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Verluste in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Idorsia AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.