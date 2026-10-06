|Gewinn oder Verlust?
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06.10.2026 11:03:08
Wie viel Gewinn ein Ripple-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Investoren, die vor Jahren in Ripple investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Ripple kostete am 05.10.2023 0.5236 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in XRP investiert hätte, hätte er nun 1’909.81 Ripple. Da sich der XRP-USD-Kurs gestern auf 1.508 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’880.07 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 188.01 Prozent vermehrt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ripple am 16.08.2026 bei 0.9920 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 08.10.2025 bei 2.879 USD.
Redaktion finanzen.net
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