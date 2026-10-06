|Anlage unter der Lupe
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06.10.2026 11:03:08
Wie viel Verlust eine Neo-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Neo Anlegern gebracht.
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Gestern vor 5 Jahren notierte Neo bei 46.83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 213.54 NEO im Portfolio. Die gehaltenen Neo wären am 05.10.2026 bei einem NEO-USD-Kurs von 2.579 USD 550.72 USD wert gewesen. Damit wäre das Investment 94.49 Prozent weniger wert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 1.656 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Neo am 08.10.2025 bei 6.287 USD..
Redaktion finanzen.net
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