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Profitable XMR-Investition? 06.10.2026 11:03:08

Wie viel Anleger mit einem Monero-Investment von vor 5 Jahren verdient hätten

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Monero war am 05.10.2021 271.02 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in XMR investiert hat, hat nun 36.90 Monero im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20’720.95 USD, da sich der Wert von Monero am 05.10.2026 auf 561.58 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 107.21 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief von XMR liegt derzeit bei 291.55 USD und wurde am 17.10.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.01.2026 bei 714.30 USD.

Redaktion finanzen.net

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