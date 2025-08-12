Zuversicht in London: FTSE 100 am Dienstagmittag in Grün

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.25 Prozent stärker bei 9’152.79 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.667 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 9’129.71 Punkten, nach 9’129.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9’129.71 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9’165.03 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der FTSE 100 auf 8’941.12 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8’604.98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8’210.25 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 10.81 Prozent nach oben. 9’190.73 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’544.83 Zähler.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Spirax-Sarco Engineering (+ 12.79 Prozent auf 68.35 GBP), Airtel Africa (+ 1.69 Prozent auf 2.16 GBP), BT Group (+ 1.59 Prozent auf 2.12 GBP), Rio Tinto (+ 1.58 Prozent auf 46.60 GBP) und Standard Chartered (+ 1.49 Prozent auf 14.16 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Sage (-4.74 Prozent auf 10.97 GBP), Entain (-4.04 Prozent auf 8.99 GBP), Ocado Group (-3.17 Prozent auf 3.62 GBP), Croda International (-1.90 Prozent auf 24.31 GBP) und Flutter Entertainment (-1.46 Prozent auf 208.90 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 19’245’069 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 197.968 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die WPP 2012-Aktie verzeichnet mit 5.40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch