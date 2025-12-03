Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Probleme bei Zulieferer
|
03.12.2025 09:32:00
Airbus-Aktie dennoch mit Gewinnen: Airbus kappt Auslieferungsziel für 2025 - Finanzziele unverändert
Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus kann auch in diesem Jahr nicht so viele neue Jets ausliefern wie geplant.
Schon im vergangenen Jahr hatte der Flugzeughersteller sein ursprüngliches Auslieferungsziel kappen müssen: Statt der ursprünglich angepeilten 800 Maschinen übergab Airbus nur 766 Maschinen an die Kunden. Wie viele Jets der Hersteller im November ausgeliefert hat, will er an diesem Freitag mitteilen.
Für die Aktie von Airbus geht es auf XETRA zeitweise 1,88 Prozent auf 194,16 Euro nach oben.
TOULOUSE (awp international)
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|02.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Top-Rankings
