Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

Probleme bei Zulieferer 03.12.2025 09:32:00

Airbus-Aktie dennoch mit Gewinnen: Airbus kappt Auslieferungsziel für 2025 - Finanzziele unverändert

Airbus-Aktie dennoch mit Gewinnen: Airbus kappt Auslieferungsziel für 2025 - Finanzziele unverändert

Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus kann auch in diesem Jahr nicht so viele neue Jets ausliefern wie geplant.

Airbus
181.80 CHF 2.16%
Wegen Problemen an Rumpfteilen eines Zulieferers für die Modellfamilie A320 dürften statt 820 insgesamt nur 790 Passagierjets den Weg zu den Kunden finden, teilte der Konzern am Mittwoch in Toulouse mit. An seinen Finanzzielen für 2025 hält Vorstandschef Guillaume Faury aber fest: So soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) wie gehabt rund sieben Milliarden Euro erreichen.

Schon im vergangenen Jahr hatte der Flugzeughersteller sein ursprüngliches Auslieferungsziel kappen müssen: Statt der ursprünglich angepeilten 800 Maschinen übergab Airbus nur 766 Maschinen an die Kunden. Wie viele Jets der Hersteller im November ausgeliefert hat, will er an diesem Freitag mitteilen.

Für die Aktie von Airbus geht es auf XETRA zeitweise 1,88 Prozent auf 194,16 Euro nach oben.

TOULOUSE (awp international)

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

02.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
01.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
01.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
