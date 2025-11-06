Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’364 0.5%  SPI 17’085 0.3%  Dow 47’311 0.5%  DAX 24’050 0.4%  Euro 0.9310 0.0%  EStoxx50 5’669 0.2%  Gold 4’006 0.7%  Bitcoin 83’467 -0.8%  Dollar 0.8090 -0.1%  Öl 63.8 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Alcon43249246Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
LANXESS-Aktie gibt nach: LANXESS leidet unter Nachfrageschwäche
SUSS MicroTec sieht 'sehr deutliche' Geschäftsbelebung - Aktienkurs etwas erholt
NVIDIA-Aktie: Höhenflug geht weiter - Diese Szenarien bestimmen die Zukunft des KI-Marktführers
BYD-Aktie im Aufwind: BYD zieht in Grossbritannien an Tesla vorbei
SIX stellt 300-Millionen-Verlust in Aussicht
Suche...
Plus500 Depot

Zurich Insurance Group Aktie 18377589 / US9898251049

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2025 08:45:41

Zurich Insurance Group wächst in allen Geschäftsbereichen

Zurich Insurance Group
30.00 EUR -1.32%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die Zurich Insurance Group ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres in allen Geschäftsbereichen gewachsen. Die Schaden- und Unfallversicherung erzielte Unternehmensangaben zufolge Bruttoprämien in Rekordhöhe von 38,9 Milliarden US-Dollar. Der Anstieg um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr war getrieben von "aussergewöhnlichem" Wachstum im Privatkundengeschäft und einer weiterhin positiven Dynamik im Firmenkundengeschäft.

Die Lebensversicherung setzte ihr profitables Wachstum den weiteren Angaben zufolge fort und steigerte die Bruttoprämien um 11 Prozent auf 26,8 Milliarden Dollar. Hier sorgte vor allem das Geschäft mit kapitaleffizienten Spar- und Vorsorgeschutzprodukten für Schub. Bei Farmers Exchanges legten die Bruttoprämien dank eines starken Wachstum im Neugeschäft und einer höheren Kundenbindung um 5 Prozent auf 22,6 Milliarden Dollar zu.

"Die Dynamik bleibt in allen unseren Geschäftsbereichen stark, was auf hervorragende Ergebnisse im Privatkundengeschäft, ein profitables Prämienwachstum in der Lebensversicherung sowie ein beschleunigtes Wachstum bei der Anzahl abgeschlossener Versicherungsverträge bei Farmers zurückzuführen ist. Unser führendes Firmenkundengeschäft ist nach wie vor hoch profitabel. Zugleich profitieren wir aufgrund unseres Fokus auf die Bereiche Middle Market und Specialty von langfristigen Wachstumstrends wie Investitionen in Infrastruktur und technologiebezogene Bauvorhaben", sagte Chief Financial Officer Claudia Cordioli.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 02:46 ET (07:46 GMT)