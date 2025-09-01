Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.09.2025

Ypsomed-Aktie: Ypsomed erhält FDA-Freigabe für SmartPilot

Ypsomed-Aktie: Ypsomed erhält FDA-Freigabe für SmartPilot

Das Medtech-Unternehmen Ypsomed hat einen Erfolg mit seinem digitalen Konnektivitätsmodul erzielt.

Ypsomed
387.85 CHF -0.81%
Kaufen Verkaufen
Die US-Gesundheitsbehörde FDA erteilte die Freigabe für SmartPilot.

Das Add-on sei damit für den Markt freigegeben, was ein wichtiger Schritt für digitale Technologien im Bereich der Selbstinjektion und der Selbstbehandlung sei, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Damit werde der "YpsoMate Autoinjektor" zu einem vernetzten System, das Injektionsdaten automatisch erfasse und übertrage.

SmartPilot erfasst den Angaben zufolge Injektionsdaten wie Zeitpunkt, Ergebnis und mögliche Anwendungsfehler und überträgt sie per Bluetooth auf das Smartphone der Patientinnen und Patienten. Durch die automatische Datenerfassung unterstützt das Gerät sowohl die klinische Entwicklung als auch das tägliche Therapiemanagement.

Das Modul sei das bislang einzige von der FDA freigegebene Konnektivitätsgerät für eine Autoinjektor-Plattform, schreibt Ypsomed. Bisher waren FDA-freigegebene Geräte zur Erfassung von Injektionsdaten auf Pen-Injektoren beschränkt, die vor allem bei Diabetes eingesetzt werden. SmartPilot sei kompatibel mit Medikamenten, die bei chronischen und komplexen Erkrankungen eingesetzt werden - etwa Autoimmun- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas, Hormonstörungen, neurologischen und onkologischen Indikationen sowie bei seltenen Krankheiten.

ys/uh

Burgdorf (awp)

