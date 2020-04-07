Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Aktie

69.16
CHF
22.02
CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
06.10.2025 07:28:34

Delivery Hero Overweight

Delivery Hero
23.75 CHF 1.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Vor den Zahlen für das dritte Quartal am 13. November habe er seine Schätzungen für den Essenslieferdienst überarbeitet, schrieb Marcus Diebel in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Das Wachstum in Asien dürfte angesichts hoher Vergleichswerte schwächer als vor einem Jahr ausgefallen sein. Im Schlussquartal erwarte er aber weiterhin einen Anstieg beim Bruttowarenwert (GMV)./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 21:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

